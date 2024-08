Klamüüdiabakterid oskavad ravi eest peitu pugeda

Saksamaa teadlased on näidanud, et klamüüdiabakterid võivad inimese soolestikku edukalt nakatada, vähemalt laboris.

Klamüüdiat põhjustavad bakterid võivad olla keerulisemad, kui me varem teadsime. Teadlased on leidnud tõendeid selle kohta, et need bakterid võivad peituda meie soolestikus. Uurijad ütlevad, et leiud võivad selgitada, miks mõned inimesed kogevad klamüüdia kordumist isegi pärast edukat antibiootikumravi.

Inimestel põhjustab klamüüdiat Chlamydia trachomatis (teistel loomadel, sealhulgas koaaladel, on oma versioon). See on USA-s kõige sagedamini teatatud sugulisel teel leviv nakkus, 2022. aastal registreeriti enam kui 1,6 miljonit juhtumit. Kuigi enamik nakatunuid ei jää haigeks, kogevad mõned neist kohutavaid sümptomeid, nagu verine urineerimine, eritis suguelunditest või pärasoole valu ja verejooks. Viimast selle tõttu, et see on koht, kus infektsioon asub. Ravimata klamüüdiajuhtumid võivad põhjustada elumuutvaid tüsistusi, nagu vaagnapõletik, artriit ja isegi viljatus, suurendades samas ka teistesse suguhaigustesse (STI-de) nakatumise ohtu.

Seda uut uurimistööd juhtisid Würzburgi ülikooli teadlased. Kuigi infektsioonid on antibiootikumidega hästi ravitavad (vähemalt praegu), pöörduvad mõned inimesed hiljem uuesti arstide juurde tagasi uue klamüüdiahooga. Kui teadlased on neid juhtumeid uurinud, on nad mõnikord avastanud, et inimesed nakatusid uuesti tüvedega, mis on geneetiliselt identsed või väga sarnased bakteritega, mis neid esmakordselt nakatas.