Vererõhku alandav ravim võib pikendada eluiga

Hiljutises uuringus ilmnes, et rilmenidiin pikendas noorte ja vanade Caenorhabditis elegans usside eluiga ja parandas nende tervisenäitajaid samamoodi nagu kalorite piiramine. Teadlased avastasid, et ravim mõjutas sarnaselt ka hiirte neeru- ja maksakudesid. Samuti leiti, et rilmenidiini efektiivsuses oli võtmetähtsusega bioloogiline signaalretseptor nimega nish-1.

Rilmenidiin on paljutõotav vananemisvastase ravimi kandidaat, kuna seda saab võtta suukaudselt, see on laialdaselt saadaval ning selle kõrvaltoimed on haruldased ja kerged. Uuringud inimestel on veel algusjärgus, kuid esialgsed tulemused ussidel ja hiirtel on paljulubavad.