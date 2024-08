Tervisekassa järgmise aasta eelarve puudujääk on 210 miljonit eurot

Tervisekassa 2025. aasta prognoositav eelarve puudujääk küündib ligi 210 miljoni euroni. Tervisekassa suudab juba tehtud otsustega või oma tegevusi suunates 2025. aastal 21 miljoni euro võrra tõhusamalt toimetada. Puuduoleva 188,9 miljoni euro katmine vajaks, kas täiendavat riigipoolset rahastust või Tervisekassa reservi kasutuselevõttu, millest suurema osa moodustab jaotamata tulem. Vajalikus mahus reservi kasutamine vajab seadusmuudatust. Lõpliku ettepaneku Tervisekassa eelarvepositsiooni kehtestamise kohta teeb Riigikogule Vabariigi Valitsus.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on tervishoiu rahastamine keerulises seisus, kuna sektori kulud on demograafilise olukorra ja meditsiini kiire arengu tõttu kasvanud. «Reaalsus on see, et elanikkonna vananemise tõttu suureneb iga aastaga vajadus tervishoiuteenuste järele, samuti suurenevad kulud üha sagedasemate krooniliste haiguste tõttu. Samas uued töövormid, muutused tööturul ning töökäte vähenemine on kaasa toonud sotsiaalmaksu ebaregulaarse laekumise,» sõnas terviseminister.

«See tähendab, et defitsiidis tervishoiu eelarvet tuleb järgmisel aastal toetada ühtpidi reservi kasutuselevõtuga ja teisalt leida ka süsteemist seest kokkuhoiukohti. On mõistetav, et reservi kasutamine on ajutine lahendus ja tervishoiu rahastus vajab tulevikus nii tõhustamist kui ka täiendavat ressurssi,» ütles Sikkut.

«See tähendab, et tulevikus peame kokku leppima tervishoiu jätkusuutlikkus rahastusmudelis. Üks võimalik variant, mida valitsusele kevadel tutvustasin, on see, et riigieelarvest eraldataks Tervisekassale raha ka alla 19-aastaste inimeste ravikulude puhul,» lisas Sikkut.