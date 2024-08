Arstid ühendasid jõud Eestis ülekaalulisuse epideemia peatamiseks

Tervise Arengu Instituudi andmeil on enam kui pooled Eesti elanikest ülekaalulised ning liigne kehakaal põhjustab Eestis igal aastal ligikaudu 650 enneaegset surma. Täiskasvanute ülekaaluga seotud ravikulud on Eestis ca 124 miljonit eurot aastas.

Seltsi ühe asutaja dr Kristel Ehala-Aleksejevi sõnul on ülekaalulisus Eestis süvenev rahvatervise probleem, mille taga on palju enamat kui vähene liikumine ja liigne söömine. «Meie elukeskkond on kaalutõusu soodustav. Nii ei saa ka ülekaalule lahenduste leidmine olla ainult üksikisiku eraasi. Rasvumise vähendamiseks vajame koostööd meditsiini, riigi, haridusasutuste ja toiduainetetööstuse vahel,» ütles dr Ehala-Aleksejev. «Seltsina seisame selle eest, et lahenduste leidmisel oleks arvesse võetud ka patsientide vajadused.»

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog dr Eno-Martin Lotmani hinnangul on ennekõike vajalik teadvustada, et rasvumine pole ilu, vaid tervise küsimus. «Rasvumine on krooniline haigus, mis on põhjuseks paljudele teistele haigustele nagu vähk, diabeet, viljatus, aga ka depressioon. Seejuures on ülekaal üheks oluliseks südamehaiguste põhjuseks ja südameveresoonkonna haigused on endiselt number üks enneaegse surma põhjus Eestis,» ütles dr Lotman. «Loodud selts soovib olla aktiivne eestkõneleja rasvumise ennetamises ja ravis ja olla partneriks poliitikakujundajatele, ettevõtlussektorile ja kogukondadele. Töötame selle nimel, et tõenduspõhised kaalulangetust toetavad teenused saaksid kättesaadavaks.»

Fotol vasakult dr Eno-Martin Lotman, dr Kristina Isand, dr Kristel Ehala-Aleksejev, dr Henri Kaljumäe, dr Taavi Tillmann. Foto: Erakogu