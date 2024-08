Veel üks – ja täiesti ohutu – meetod vererõhu mõõtmiseks

Kuigi olemasolev «arterite kateteriseerimise» tehnika tagab täpsed ja pidevad vererõhunäidud, on selle esialgne seadistamine ja kalibreerimine aeganõudev. Veelgi olulisem on see, et kuna kateeter võib arterisse jääda päevade kaupa, võivad patsiendid kogeda valu, infektsioone, hemorraagiat või isheemiat (piiratud verevool).