Pelgate Parkinsoni tõbe? Sööge neid meres elavaid organisme.

Parkinsoni tõbi on närvisüsteemi mõjutav haigus, mis põhjustab sümptomeid nagu värisemine, lihasjäikus ja liikumisraskused. Haigus tekib, kui ajus hakkavad surema dopamiini tootvad neuronid – dopamiin on kemikaal, mis aitab muu hulgas liigutusi kontrollida.

Varasemad uuringud on leidnud seoseid toidu antioksüdantide ja Parkinsoni tõve ennetamise vahel. Näiteks on leitud, et resveratrool – mida leidub paljudes taimedes ja viljades, sealhulgas punastes viinamarjades, marjades ja maapähklites – kaitseb surma eest dopamiini tootvaid neuroneid katsehiirte ajudes.

Mitu uuringut on viidanud, et tee joomine võib aidata ennetada Parkinsoni tõvega toime tulla. Kuigi pole täpselt teada, kuidas see toimib, arvatakse, et põhjuseks võivad olla tees sisalduvad antioksüdandid.