Kas levinud kaalulangetusravimitel võib olla seos enesetappudega?

Uus teadusuuringuga on leitud seos populaarse diabeedi- ja kaalulangetusravimi Ozempicu ning enesetapumõtete märkimisväärselt suurenenud riski vahel. Kuigi teadlased ei suuda veel kindlalt väita, et Ozempic põhjustab neid mõtteid, rõhutavad nad, et seos vajab edasist uurimist, et hoiatada inimesi võimalike riskide eest.