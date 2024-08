Vaata videot Verevoolu saab selle vahendiga peatada silmapilkselt

Tulevikurakenduste uurimine

Landolina sõnul oli traumageeli loomise algne eesmärk pakkuda kuulihaavade ohvritele kiire ja tõhus viis verejooksu peatamiseks, et nad jõuaksid meditsiiniasutusse. Kuigi see on laiaulatuslik rakendus, on sõdurid lahinguväljal suur potentsiaalne kasutusvaldkond.

«91% lahinguväljasurmadest on tingitud ennetatavast verejooksust,» selgitab ta. «Mis tähendab, et kui oleks olemas parem toode verejooksu peatamiseks, saaks päästa elusid.»

Kaitseministeerium on märganud Cresiloni tehnoloogia veelgi laiemaid rakendusi. Alates 2022. aastast töötab ettevõte koostöös Walter Reedi Armee Uurimisinstituudiga (Walter Reed Army Institute of Research ehk WRAIR) koostöösuhtes traumaatiliste ajukahjustuste stabiliseerimiseks sõdurite seas. Juulis jagas Cresilon positiivseid tulemusi eelkliinilisest uuringust, mis hindas nende geeli mõju koljusisesele rõhule ja hemoglobiinisisaldusele väikeloomadel.

«Kõike, mis tehakse väikeloomadel, ei pruugi tingimata tõlkida inimeste puhul samasugusteks tulemusteks,» lisab Landolina, rõhutades, et WRAIR uuritav rakendus on veel kaugel, kui see üldse osutub teostatavaks.

Praegu keskendub Cresilon traumageeli turuletoomisele ning EMT-de ja arstide koolitamisele selle kasutamiseks. Landolina sõnul on arste lihtsam õpetada kasutama traumageeli inimestel kui loomaarste kasutama Vetigeli loomadel. Loomad on ju erineva kuju ja suurusega ning Vetigeli kasutati laiemalt kui Traumageli.

«Õppekõver on palju lihtsam kui see, mida nägime Vetigeliga,» märgib ta. «See ei ole küll päris nii lihtne kui «sihi ja tulista», kuid see on peaaegu sama lihtne.»