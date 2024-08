Manuka mesi, mida toodetakse Uus-Meremaal ja Kagu-Austraalias levinud teepuuliigi (mānuka) õitest, on antibakteriaalsete omadustega, olles samas ka antioksüdant ja sel on muidki tervendavaid tervendavaid omadusi. See mesi on erinev kõikidest muudest. Nüüd on Los Angelese California ülikooli (UCLA) teadlaste tehtud esialgsetes uuringutes leitud, et see nutratseutiliseks nimetatud aine võib aidata rinnavähi ennetamisel ja ravil. Nutraseutiline ja nutrasutikumid on USA kultuuris tarbitav turunduslik termin, mis kajastab toiduaineid ja nende võimalikke raviomadusi üheskoos.