UURING Argiselt toidus kasutatav aine aitab hävitada vähirakke

Teadustöö, mille tulemused avaldati ajakirjas Nature Immunology , näitas, et naatriumioonid, mis on osa naatriumkloriidist ehk tavalisest lauasoolast, suurendavad T-rakkude võimet võidelda kasvajate vastu.

Uuringus leiti, et rinnavähis on suurem naatriumi kontsentratsioon kui terves koes, ning kõrgema naatriumi kontsentratsiooniga keskkonnas suudavad T-rakud kasvajatega tõhusamalt võidelda.

Katsetes näidati, et sool suurendab CD8+ T-rakkude ainevahetust, aidates neil tõhusamalt hävitada kasvajarakke. Samuti kaitses sool T-rakke kurnatuse eest, mis on vähivastases võitluses oluline nende võimekuse säilitamiseks.

Uurimisrühm soovitab tulevikus kasutada naatriumkloriidi regulaatorina, et tugevdada T-rakkude «tapvat» funktsiooni vähiteraapias. See ei tähenda, et patsiendid peaksid rohkem soola tarbima – selle liig pole üldtervisele sugugi kasulik, sealhulgas kergitab see vererõhku. Vähirakkudega võitlemiseks on pealegi vaja peenhäälestatud meetodit. T-rakke saaks teadlaste sõnul nimelt enne kehasse viimist laboris suurema soolakontsentratsiooniga töödelda, et neid kasvajate vastu efektiivsemaks muuta.