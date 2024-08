Läätsedega duši all käimine päädis nägemiskaotusega

Juulis jagas Instagrami suunamudija Rachel Prochnow, et jäi eelmisel aastal ühest silmast pimedaks pärast kontaktläätsedega duši all käimisest saadud infektsiooni tõttu. Nägemise taastamiseks vajas ta sarvkesta siirdamist.

Prochnow sõnul tekkis tal läätsedega duši all käies Acanthamoeba keratiit – haruldane, kuid tõsine silmapõletik, mille põhjustajaks on amööb, mida leidub vees ja pinnases. Tema hoiatuspostitus kogus Instagramis üle 950 000 meeldimise.

«Acanthamoeba on igas veeallikas (v.a keedetud vesi), seega on oht siis, kui kannate kontaktläätsi ja vesi satub silma,» kirjutas ta. «See oli kõige hullem valu, mida ma pole ette kujutanudki,» sõnas Prochnow.

Prochnow arvas, et järgib head kontaktläätsede hügieeni – ta pesi käsi enne läätsede katsumist, ta ei maganud neid silmast ära võtmata ja vahetas regulaarselt läätsede vedelikku ja hoiukarpi. Siiski ei olnud teda kunagi hoiatatud, et duši all käimine või ujumine kontaktläätsedega on ohtlik.