34-aastaselt infarkti saanud naine jagab, millised olid esimesed sümptomid

Pilt on illustratiivne.

Gigi Campos sai 34-aastaselt infarkti, ehkki teda oli peetud terveks nooreks naisterahvaks. Ühel 2023. aasta veebruarihommikul tundis ta jalutuskäigul rindkeres survet, kuid arvas, et see on tingitud stressist või ärevusest.