AVASTUS Diabeet annab hääle kaudu teada, kui veresuhkru tase on tõusnud

II tüüpi diabeeti põdejate puhul põhjustavad insuliiniresistentsus ja pankrease võimekuse vähenemine insuliini tootmisel veresuhkru taseme kõikumisi. Mida varem haigus avastatakse, seda suurema tõenäosusega välditakse pikaajalisi tüsistusi. Teadlased on pikka aega töötanud selle nimel, et II tüüpi diabeeti täpselt ja tõhusalt diagnoosida, kasutades sealhulgas vereproovide võtmist, vahendab New Atlas.