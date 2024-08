Kantar Emor: kiiremini arsti juurde pääsemiseks valiks tasulise visiidi iga neljas inimene

Kõrgema sissetulekuga inimesed on selgelt enam valmis minema tasulisele vastuvõtule. Nende seas andis 37 protsenti kõrgemaid punkte valmisolekule maksta visiiditasu arsti vastuvõtule kiiresti pääsemiseks. Ka need inimesed, kes hindavad erakliinikute teenuseid kvaliteetsemaks kui suurhaiglate omi, eelistavad erakliinikusse mineku asemel oodata pigem tasuta visiiti.

«Eesti inimesed hindavad siinset ravikvaliteeti üldiselt kõrgeks ning tervishoiusüsteemiga ollakse rahul,» kommenteeris Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko. «Samas näitab uuring, et inimeste hinnangul on ravijärjekorrad pikad ning erinevatele tervisemuredele spetsialiseerunud eriarste ei ole Eestis piisavalt. Küllaltki suur osakaal ehk 43 protsenti Eesti elanikest tunneb sageli, et ei saa arstidelt vajalikku või piisavat abi,» lisas Esko.

Erakliinikutel on valdavalt väga hea usaldusväärsuse ja patsiendisõbralikkuse kuvand. Riiklikel suurhaiglatel on usaldusväärsus ja ravikuvand heal tasemel, kuid patsiendisõbralikkus on kolme tunnuse võrdluses madalam. Kõige tugevama kuvandiga on Tartu Ülikooli Kliinikum, Synlab ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla.