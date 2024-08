Arst annab nõu: mida teha, kui vaimne tervis halveneb?

Ka oluliste vitamiinide ja mikroelementide defitsiit võib vaimset tervist mõjutada

SYNLAB Eesti kliinilise laboridiagnostika juht dr Meeli Glükmann lausus, et vahel võivad vaimse tervisega seotud sümptomid märku anda mõne organismi jaoks vajaliku aine puudusest või hoopis haigusest.

«Põletik, aneemia, suhkruhaigus ja kilpnäärme haigused võivad anda märku väsimuse, jõuetuse või vastupidi kõrgenenud ärevusega. Seepärast on psüühiliste sümptomite tekkimisel oluline kontrollida ka vereanalüüsidega, kas tegemist on mõne terviseprobleemiga või on organismis puudus hoopis olulistest vitamiinidest ja mikroelementidest,» ütles dr Glükmann.

Ta nentis, et madal ferritiini ehk raua tase on täna väga levinud, eriti noorte seas. Ühelt poolt on raud vajalik meie lihastele, kuid sama oluline on see närvisüsteemi jaoks. Rauapuudusel langeb inimese vaimne võimekus, tekivad tähelepanuhäired, inimene ärritub kergemini ja võib tekkida motivatsioonipuudus.

«Samamoodi võivad vitamiinide B12 ja B9 ehk folaadi defitsiidi korral inimestel esineda kognitiivseid häireid, segadustunnet, mälu halvenemist ja dementsust,» rääkis dr Glükmann. Lisaks eelmainitutele mõjutavad meie organismi närvisüsteemi normaalset talitust ka näiteks seleeni, tsingi ja vase tasemed. Oluline on kontrollida kilpnääret stimuleerivat hormooni (TSH) ja veresuhkru taset. Ka põletik organismis võib arsti sõnul olla vaimsete probleemide, nagu väsimus ja tähelepanuhäire põhjuseks, mistõttu on ka põletikunäitajate ja hemogrammi analüüside kontrollimine oluline.

Farmakogeneetika aitab ravi personaliseerida

«Kindlasti on vaja hinnata iga haigusjuhtu individuaalselt ning lisaks tervisenäitajatele on ülioluline diagnoosi panemisel hinnata nii kliinilist pilti kui toimetulekuvõimet, vajadusel läbi viia psühholoogilised uuringud enne kui määrata ravimid. Ka rahvusvahelised uuringud on näidanud, et kui medikamentoosset ravi toetada organismile defitsiidis olevate vitamiinidega, paraneb ka ravi tõhusus. Oluline on, et vaataksime organismi kui tervikut ning tegeleksime kogu organismi vajaduste toetamisega, mitte vaid tagajärgedega, otsimata põhjust,» tõi dr Järvelaid välja.

Kui vaimsete häirete puhul on siiski medikamentoosne ravi vajalik, võib vajadusel teha farmakogeneetilise uuringu. Farmakogeneetilise uuringu näol on tegemist geenianalüüsiga, mille puhul vereproovi või suu limaskestalt võetud proovi abil on võimalik tuvastada geenivariandid, mille puhul esineb seoseid inimese geeni ja ravimi toimeaine vahel. Need seosed omakorda mõjutavad ravimite tõhusust ja kõrvaltoimete esinemist.