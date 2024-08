Esimene inimene sai uue kopsuvähivaktsiini

Uuringus hinnatakse, kas see immuunravi on ohutu ja kas seda saab kasutada koos olemasolevate vähiravidega.

Uus vaktsiin, BNT116, on loodud Saksamaa biotehnoloogiafirma BioNTech poolt ning kasutab sõnumi-RNAd (mRNA), et tutvustada kasvaja markereid patsiendi immuunsüsteemile, võimaldades sellel tuvastada ja rünnata vähirakke. Vaktsiin toimib selektiivselt vähirakkudele, kasutades selleks patsiendi immuunsüsteemi, erinevalt näiteks keemiaravist, mis võib olla toksiline nii vähirakkudele kui ka tervetele rakkudele.

Uuringus osaleb umbes 130 inimest seitsmest riigist, sealhulgas patsiendid, kes on erinevates mitteväikerakk-kopsuvähk staadiumites. See varajase staadiumi uuring selgitab, kas BNT116 on ohutu ja hästi talutav iseseisva vähivastase ravina ning kas see toimib koos olemasolevate ravidega.