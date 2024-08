6 südameprobleemide sümptomit, mida tasub teada ka nooremas eas

Südameprobleemid, millega sünnitakse, nagu kaasasündinud südamerikked, võivad mõjutada südame võimet tõhusalt verd pumbata. Samuti on võimalik, et tekib koronaararterite (pärgarterite) haigus, mis on kõige levinum südamehaigus, isegi nooremas eas, kuigi seda esineb harva. Kui ummistunud arterid takistavad verevoolu südamesse, võib see põhjustada infarkti. Lisaks esineb ka muid südameprobleeme, nagu arütmia (ebaregulaarne südamerütm) või südamepuudulikkus, mil süda ei suuda piisavalt verd pumbata, vahendab ajakiri Self.