Loe, miks on rinnapiim beebidele ideaalne toit

Rinnapiim on jätkuvalt «kuldstandard», mida imiku piimasegud püüavad jäljendada. Lisaks sellele, et see on täiuslik toitainete kooslus beebidele, on rinnapiim loodud neid kaitsma bakteriaalsete, viiruslike või parasiitnakkuste eest. Rinnapiimatoidul olevatel vastsündinutel on vähem terviseprobleeme kui piimaseguga toidetavatel imikutel.

Ajakirjas Annals of Nutrition and Metabolism avaldatud artiklis märgitakse, et madalama sissetulekuga riikides on rinnapiimal kaks suurt eelist – seda saavad lapsed kogevad väiksema tõenäosusega kõhulahtisust ja hingamisteede nakkuseid. Kõrgema sissetulekuga peredes aitab rinnaga toitmine kaitsta keskkõrvapõletiku eest ning tõenäoliselt ka 2. tüüpi diabeedi eest.

Rinnaga toitmine on kasulik ka emadele. Teadlased on kindlaks teinud, et imetamine soodustab hormoonide vabanemist, millest üks aitab vähendada stressi ja ärevust. Lisaks aitab imetamine emal pärast sünnitust kiiremini vormi tagasi saada, kuna piima tootmiseks kulub umbes 500 kilokalorit päevas lisaks. Samuti on näidatud, et rinnaga toitnud naistel on väiksem risk haigestuda rinna- või munasarjavähki.