Nende mõnuainete tarbimine oli eelmisel aastal suurim inimkonna ajaloos

Alkohol on uuringus täiskasvanute seas endiselt enim kasutatav aine. Viimase aasta alkoholitarbimine 19–30-aastaste seas on kergelt tõusnud, kusjuures 2023. aastal teatas tarvitamisest 84%. Kuid viimasel kuul joomine (65%), igapäevane joomine (4%) ja liigtarvitamine (27%) jäid kõik madalatele tasemetele. Need arvud on võrreldes kümne aasta tagusega vähenenud. Viimasel kuul joomine ja liigtarvitamine (viie või enama joogi joomine järjest viimase kahe nädala jooksul) vähenesid selle vanuserühma jaoks märkimisväärselt võrreldes eelmise aastaga (68% viimasel kuul joomine ja 31% liigtarvitamine 2022. aastal).