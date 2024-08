Levinud vaimse tervise häire võib olla varajane Alzheimeri tõve märk

Gordoni sõnul aitavad uued andmed selgitada segadust depressiooni ja Alzheimeri tõve vahel, kirjutab Medical Xpress.

«Ma arvan, et minevikus võidi seda mõnikord valesti tõlgendada kui «pseudodepressiooni» - et inimestel, kellel olid kognitiivsed häired, ilmnesid sümptomid, mis võivad jäljendada depressiooni,» selgitas ta. «Kuid ma arvan, et on saanud selgeks, et depressioon võib olla haiguse väga varane ilming.»

Teisisõnu, inimesed ei muutu alati depressiivseks Alzheimeri tõvega seotud vaimsete raskuste tõttu - nende depressioon võib olla seotud sama amüloidi kogunemisega, mis on seotud Alzheimeri tõvega.

«Ma arvan, et see artikkel näitab, et haiguste tegelik neuropatoloogia teatud ajuosades võib olla see, mis põhjustab depressiivsete sümptomite suhteliselt varajase avaldumise, sõltumata kognitiivsetest sümptomitest,» ütles Gordon.

Munro töörühma sõnul võivad need leiud tuvastada depressiooni potentsiaalse Alzheimeri tõve märgina riskirühma kuuluvatel inimestel - see, mis tekib enne kognitiivseid raskusi.

Nad märgivad, et Alzheimeri tõve varajane avastamine muutub üha olulisemaks ajastul, mil äsja heaks kiidetud ravimid võivad aidata haigust aeglustada.

Gordoni sõnul on isegi võimalus, et need amüloidile suunatud ravimid võivad ohjeldada kognitiivset langust ja mis tahes emotsionaalseid või käitumisprobleeme, nagu depressioon.

Siiski rõhutas ta, et kõik need uuringud on varajases staadiumis, nii et «me ei tea seda veel.»