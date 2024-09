Kuulsused lasevad teha kogu keha MRT-skaneeringuid – kas see on uus mood või on sest ka abi?

MRT kasutab suuri magneteid ja raadiolaineid inimese keha sisemiste struktuuride, sealhulgas organite, luude, lihaste ja veresoonte, detailsete kolmemõõtmeliste piltide loomiseks. Erinevalt röntgenist või kompuutertomograafiast ei kasuta MRT ioniseerivat kiirgust, mis võib vähesel määral suurendada vähiriski.

Ühendkuningriigis varieeruvad kogukeha MRT-skaneeringute hinnad 1000 ja 3000 naela vahel. Kuigi need skaneeringud annavad hea ülevaate inimese anatoomiast, ei ole need optimeeritud iga organi või süsteemi täpseks kuvamiseks. Kõik ebatavalised leiud vajaksid täiendavat uurimist spetsiaalsete MRT-skaneeringute abil, näiteks südame või eesnäärme jaoks, kuna masina parameetreid tuleb erinevate organite ja süsteemide jaoks kohandada.

Skaneeringute piirangud ja nende tõhusus

Oluline on märkida, et MRT-skaneeringud ei suuda tuvastada enamikku ennetatavaid haigusi. Südamehaigused, kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase ja diabeet põhjustavad enim surmajuhtumeid, kuid MRT-skaneeringud ei suuda neid seisundeid avastada. Need võivad küll näidata mõningaid struktuurimuutusi, kuid muud sümptomid on tõenäoliselt juba varem ilmnenud.

Kogukeha MRT-skaneeringud võivad leida kõrvalekaldeid, mida sageli nimetatakse juhuslikeks leidudeks, kuna need avastatakse skaneeringutel, mida tehakse teiste sümptomite uurimiseks.

Uuringud, kus on analüüsitud üle 16 000 vabatahtliku aju MRT-skaneeringuid, on näidanud, et vähem kui 4%-l neist esines kõrvalekaldeid, mis vajaksid täiendavat uurimist.

Väikesed ebanormaalsete veresoonte kogumid, mida tuntakse kavernoossete angioomidena, põhjustavad harva sümptomeid ja neid leidub umbes ühel inimesel 600st MRT skaneeringul. Sümptomeid põhjustavaid juhtumeid on üks umbes 400 000 inimesest.