Teadlased avastasid, mis võib pidurdada aju vananemist

Kehas toimub pidevalt miljardite biokeemiliste reaktsioonide ahel, mis toetab rakkude elutähtsaid funktsioone ja loob omavahel seotud ainevahetusvõrgustiku. See võrgustik võimaldab rakkudel paljuneda ja ennast parandada. Kui see tasakaal häirub, võib see kiirendada vananemisprotsessi, kirjutab ajakirjas The Conversation Melanie R. McReynolds, bioanalüütika dotsent Penn State ülikoolist. Siin tekib küsimus, kas vananemine põhjustab ainevahetuse langust või kas ainevahetuse häired kiirendavad vananemist – või mõlemat?