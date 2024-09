Loe kuidas vanaema haridus võib mõjutada sinu bioloogilist vananemist?

Tuleb välja, et sinu bioloogilist vanust võib mõjutada see, kas sinu vanavanemad lõpetasid ülikooli või mitte, mis viitab sellele, et sotsiaal-majandusliku staatuse eelised võivad kanduda edasi mitmele järgmisele põlvkonnale.

Üldiselt on pikem haridustee seotud kõrgema sissetuleku ja parema tervisega. «Loomkatsed on näidanud, et tervis kandub üle mitme põlvkonna, vanavanematelt lastelastele,» selgitab uuringu juht, USA Drexeli Ülikooli epidemioloog Agus Surachman. «Nüüd on aga olemas andmed inimeste kohta, mis näitavad, et mitte ainult vanemate sotsiaal-majanduslikud tegurid ei mängi rolli nende laste tervises, vaid see mõju ulatub tagasi veel ühe põlvkonna taha.»