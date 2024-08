Apteeker õpetab, kui tihti ja kuidas tuleks vererõhku mõõta

Kerli Valge-Rebane kinnitab, et vererõhuaparaat võiks leiduda igas majapidamises – seda põhjusel, et kõrge vererõhk ei pruugi pikalt endast märku anda. «Teinekord valutab ehk pea, inimene võtab valuvaigistit, võib-olla viskab pikali ja puhkab, aga ei oma infot enda vererõhust. Tegelikult oleks sel hetkel hea kontrollida, mis see rõhk siiski teeb,» kinnitas ta.

Kindlasti peab aparaat olema kodus inimesel, kellel on diagnoositud kõrgvererõhutõbi ehk hüpertensioon. «Need inimesed peavad regulaarselt hoidma silma peal enda näitudel, et hinnata ravi tulemuslikkust. Kuna kõrge rõhk ei anna endast kohe märku, hakkab see siiski organismi kurnama ja kahjustusi tekitama. Seega on väga oluline regulaarselt omada teavet enda tervisliku seisundi osas.»