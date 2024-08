See eksootiline mari aitab maksarasva «koorida»

12 nädala jooksul osales kolmkümmend inimest juhuvalikuga kliinilises uuringus, kus nad võtsid erinevatel aegadel kas camu-camu ekstrakti või platseebot. Osalejate maksarasva sisaldust mõõdeti magnetresonantstomograafia (MRT) abil. Teadlased täheldasid, et camu-camu ekstrakti tarbinud osalejatel vähenes maksarasva tase 7,43%. Platseebogrupis suurenes maksarasva sisaldus aga 8,42%.

«See on märkimisväärne 15,85% erinevus,» märgib Lavali Ülikooli meditsiiniteaduskonna professor ja Québeci südame- ja kopsuinstituudi (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec — Université Laval, IUCPQ) teadlane André Marette, kes seda uuringut juhtis.

Polüfenoolid ja mikrobioom

Camu-camu toime tuleneb selles sisalduvatest polüfenoolidest ja nende suhtest soolestiku mikrobioomiga. Professor Marette selgitab, et mikrobioom metaboliseerib suuri polüfenoolmolekule, mida soolestik ei suuda omastada, muutes need väiksemateks molekulideks, mida organism saab omastada, et vähendada maksarasva taset.

Teadlased on tuvastanud kaks võimalikku mehhanismi, kuidas need väikesed polüfenoolid toimivad. Need võivad vähendada lipogeneesi ehk rasvatilkade moodustumist maksas. Samuti võivad nad stimuleerida rasvade lagunemist oksüdatsiooni teel. «Tõenäoliselt on ekstrakti kõrge efektiivsuse taga nende kahe mehhanismi kombinatsioon, kuna mõlemat poolt mõjutatakse korraga,» selgitab professor Marette, kes tegi koostööd Toitumise ja Funktsionaalsete Toitude Instituudi (Institute of Nutrition and Functional Foods ehk INAF) teadlastega.

Teadlaste tähelepanekute kohaselt varieerub camu-camu mõju märkimisväärselt. Marette selgitab, et algne soolestiku mikrobioota võib mõjutada reaktsiooni polüfenoolidele. Kui suudetakse tuvastada need tegurid, saaks mikrobiootat muuta ja suurendada ekstrakti tõhusust.

Kuigi camu-camu on eksootiline vili, on selle ekstrakt kapslitena kergesti kättesaadav. Marette rõhutab siiski, et on oluline kontrollida teatud polüfenoolide sisaldust, kuna mitte kõik kaubanduslikud tooted ei ole võrdsed.

Jõhvikad, mis sisaldavad samuti osaliselt erinevaid polüfenoolide tüüpe, võivad samuti omada kaitsvat mõju. Tulevikus loodab Marette uurida, kas camu-camu ja jõhvika kombineerimine võiks ka sünergeetiliselt toimida.

Uuring avaldati ajakirjas Cell Reports Medicine.