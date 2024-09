Enam kui pooled maailma inimestest seisavad silmitsi nende ainete puudusega

Varasemad uuringud on mõõtnud mikroelementide kättesaadavust ja tarbimist kogu maailma elanikkonna hulgas. Kuid viimane uuring, mille viis läbi Harvardi uurimisrühm, T.H. Chani rahvatervise kool, UC Santa Barbara (UCSB) ja Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) analüüsisid, kas need kogused vastavad inimeste tervisele soovitatavatele tasemetele. Teadlased uurisid ka spetsiifilisi puudusi, mis mõjutavad mehi ja naisi erinevatel eluetappidel. Tulemused avaldati ajakirjas The Lancet Global Health.

«Meie uuring on suur samm edasi. Mitte ainult sellepärast, et me oleme esimesed, kes hindavad peaaegu igas riigis 34 vanuserühma jaoks ebapiisavat mikrotoitainete tarbimist, vaid ka seetõttu, et see muudab need meetodid ja tulemused teadlastele ja praktikutele hõlpsasti kättesaadavaks,» ütles kaasautor Chris Free, kes on UCSB teadusprofessor.