Levinud ravim võib pikendada eluiga ja aeglustada vananemist

Varasemad uuringud on näidanud, et rilmenidiin jäljendab kaloripiirangu mõju raku tasandil. On leitud, et olemasoleva energia vähendamine, säilitades samal ajal kehas toitumise, pikendab eluiga mitmete loommudelite puhul, vahendab Science Alert.

2023. aastal avaldatud uuringus elasid noored ja vanad Caenorhabditis elegans’i ussid, keda raviti selle ravimiga (mida tavaliselt kasutatakse kõrge vererõhu raviks), kauem ja näitasid erinevate tervisenäitajate osas paremaid näitajaid.

« Esimest korda oleme suutnud loomadel näidata, et rilmenidiin võib pikendada eluiga,» ütles molekulaar-biogerontoloog João Pedro Magalhães Ühendkuningriigi Birminghami ülikoolist.

«Nüüd tahame uurida, kas rilmenidiinil võib olla muid kliinilisi rakendusi.»

Uss C. elegans on uuringute lemmik, sest paljudel selle geenidel on sarnasusi inimeste genoomidega. Kuid vaatamata nendele sarnasustele on neil inimestega siiski üsna kauge seos.

Täiendavad testid näitasid, et rilmenidiiniga ravitud hiirte neeru- ja maksakudedes võib täheldada kaloripiiranguga seotud geeniaktiivsust. Teisisõnu ilmnevad mõned muutused, mida kalorite piiramine loomadel annab ja mis arvatakse olevat teatud tervisele kasulik, ilmnevad ka hüpertensiooniravimiga, mida paljud inimesed juba võtavad.

Teine avastus oli see, et bioloogiline signaaliretseptor nimega nish-1 oli rilmenidiini efektiivsuses ülioluline. See konkreetne keemiline struktuur võiks olla suunatud tulevastele katsetele eluiga pikendada ja vananemist aeglustada.

«Leidsime, et rilmenidiini eluiga pikendavad mõjud kaotati nish-1 kustutamisel,» selgitasid teadlased oma artiklis.

Madala kalorsusega dieete on raske järgida ja sellega kaasnevad mitmesugused kõrvalmõjud, nagu juuste hõrenemine, pearinglus ja haprad luud. See on alles algus, kuid arvatakse, et see hüpertensiooniravim võib anda sama kasu kui madala kalorsusega dieet, olles samal ajal kehale kergem.

Rilmenidiini teeb vananemisvastase ravimina paljutõotavaks kandidaadiks see, et seda võib võtta suukaudselt, seda on juba laialdaselt välja kirjutatud ning selle kõrvaltoimed on haruldased ja suhteliselt kerged (nende hulka kuuluvad mõnel juhul südamepekslemine, unetus või unisus).

Selle väljaselgitamiseks, kas rilmenidiin toimiks vananemisvastase ravimina tegelikele inimestele, on veel pikk tee, kuid nende usside ja hiirte testide varajased märgid on paljulubavad. Nüüd teame palju rohkem selle kohta, mida rilmenidiin võib teha ja kuidas see toimib.

Uuring avaldati ajakirjas Aging Cell.