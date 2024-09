Pikad inimesed haigestuvad tõenäolisemalt vähki. Miks see nii on?

Ühendkuningriigis läbi viidud miljoni naistega uuring näitas, et 17 uuritud vähist 15 puhul selgus, mida pikem olete, seda suurem on nende tekkimise tõenäosus, kirjutavad kirjutavad Queenslandi ülikooli epidemioloogia dotsent Susan Jordan ja Queenslandi ülikooli rahvatervise kooli järeldoktor Karen Tuesley portaalis Science Alert.

Uuringus leiti, et üldiselt suurendas iga kümnesentimeetrine pikkuse suurenemine vähki haigestumise riski umbes 16 protsenti. Sarnane seos on leitud ka meestel.

Seos pikkuse ja vähiriski vahel esineb rahvuste ja sissetulekutasemete lõikes, samuti uuringutes, mis on vaadelnud pikkust ennustavaid geene.

Need tulemused viitavad sellele, et vähi ja pikkuse vahelisel seosel on bioloogiline põhjus.

Esimene on seotud tõsiasjaga, et pikemal inimesel on rohkem rakke. Näiteks on pikal inimesel tõenäoliselt pikem jämesool, kus on rohkem rakke ja seega on jämesoolevähi «loteriis» rohkem kandeid kui lühemal inimesel.

Teadlased arvavad, et vähk areneb geenide kahjustuste kuhjumise kaudu, mis võib tekkida rakus, kui see jaguneb, et luua uusi rakke.

Mida rohkem kordi rakk jaguneb, seda tõenäolisem on geneetiline kahjustus, mis kandub edasi uutele rakkudele.

Mida rohkem kahjustusi koguneb, seda tõenäolisem on vähkkasvaja arenemine.

Inimesel, kelle kehas on rohkem rakke, on rohkem raku jagunemist ja seega suurem tõenäosus, et ühes neist areneb vähk.