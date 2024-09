See vili võib teie võetavate ravimite mõju pea peale keerata

Enamiku greibist mõjutatud ravimite puhul võib see viia ravimi ebatavaliselt kõrge tasemeni veres. Põhjus on selles, et greibimahl interakteerub soolestikus oleva ensüümiga, mille nimetus on tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4), mis vastutab paljude eri tüüpi ravimite lagundamise eest.