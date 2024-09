Need kuus toidulisandit võivad kahjustada maksa

Taimseid toidulisandeid on kasutatud ravimitena juba tuhandeid aastaid, kuid nende populaarsus on hiljuti märgatavalt kasvanud, osaliselt tänu TikToki sotsiaalmeediaplatvormile, vahendab Medical News Today .

Kuigi taimsed toidulisandid võivad tunduda «looduslikud», ei tähenda see, et need oleksid ohutud, ning need ei vaja USA toidu- ja ravimiameti (FDA) heakskiitu enne turule jõudmist. Lisaks võivad taimsed toidulisandid põhjustada kõrvaltoimeid ja segada ravimite toimet.