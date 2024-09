Ühe ühiku temperatuuri langus 2–6 päeva jooksul suurendab infarkti riski

Seejärel leidsid teadlased, et lühiajaline temperatuuri langus vaid ühe ühiku võrra 2–6 päeva jooksul oli seotud südameinfarkti esinemissageduse olulise tõusuga: kõigi südameatakkide puhul suurenes kokku ligikaudu 10 protsenti.

Uuring näitas ka, et kui sama 2–6-päevase perioodi jooksul esines külmaperioode või kiiret temperatuuri langust, suurenes südameinfarkti risk ligikaudu kaheksa protsenti, kirjutab Medical Daily .

«See üleriigiline uuring näitab, et lühiajaline kokkupuude madalama õhutemperatuuri ja külmaperioodidega on seotud müokardiinfarkti (MI) hospitaliseerimise riski suurenemisega pärast kahe kuni kuue päeva möödumist, mis viitab sellele, et inimesed võivad olla eriti haavatavad ägedate südamehaiguste suhtes külmadel perioodidel,» ütles uuringu juhtiv autor Wenli Ni.