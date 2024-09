Kas poest ostetud puu- ja juurvilju on vaja ilmtingimata pesta?

Üks äädika kasutamise negatiivne külg on aga see, et selles sisalduv äädikhape võib muuta maitset ja tekstuuri – eriti pehmete puuviljade puhul –, kui leotate kauem kui kaks kuni kolm minutit ega loputa piisavalt põhjalikult.

Söögisooda puhul leiti, et umbes 0,84 grammi söögisoodat 100 milliliitri vee kohta peatab mikroobide kasvu värsketel toodetel. Samuti on leitud, et 15-minutiline leotamine söögisoodaga eemaldas värsketest toodetest peaaegu kõik pestitsiidide jäljed.

Toote pesemiseks vajate aga ainult ühte teelusikatäit söögisoodat tassi külma vee kohta. See eemaldab mikroobid ja pestitsiidid ilma toote maitset muutmata. Leota puu- ja köögivilju puhtas kausis 15 minutit, aeg-ajalt segades.

Kuna söögisooda on leeliseline, võib üle 15-minutilise leotamise ja põhjaliku loputamata jätmise korral õrnade puu- ja köögiviljade koored laguneda, mõjutades nende tekstuuri ja maitset.

Uuringud, milles võrreldi õunte pesemist ainult veega ja soodaga leotamist, näitasid, et vesi oli pestitsiidide eemaldamisel peaaegu sama tõhus kui söögisooda. Samuti väärib märkimist, et enamik värsketes toodetes leiduvaid pestitsiidide jälgi on mitteohtlikul tasemel – ja Ühendkuningriigis tarbitavad jäägid ei põhjusta haigusi.

Kuid ühes hiljutises õuntega tehtud uuringus leiti, et pestitsiidid tungivad sügavamale kui koor. Nii et lisaks pesemisele väidavad autorid, et õunte koorimine enne söömist võib veelgi vähendada pestitsiidide jääke, millega võite kokku puutuda.

Üks koorimise miinus on see, et jätate ilma paljudest väärtuslikest toitainetest, mida puu- ja köögiviljakoored sisaldavad. Ja jällegi, paljusid puu- ja köögivilju ei saa koorida.

Seega on praegu olemasolevate tõendite põhjal vesi üksi endiselt parim viis värskete toodete puhastamiseks. Äädika või söögisooda kasutamisel pole tegelikku eelist.