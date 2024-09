See on kõige sagedasem peavalu põhjus

Dehüdratsioonist tingitud peavalu tekib siis, kui te ei joo piisavalt vett, mis muudab teie kehal normaalseks toimimiseks vajalike vedelike puudumise lihtsaks. Enamasti on kerge peavalu põhjuseks just vähene veejoomine.

Dehüdratsiooniga seotud peavalusid on kahte peamist tüüpi. Esimene on esmane peavalu, mis tekib seetõttu, et teie kehas ei ole piisavalt vett. Teine tüüp on sekundaarne peavalu, mis tähendab, et dehüdratsioon halvendab teie muid haigusseisundeid, mis võivad põhjustada peavalu, edastab Health.