Pärnu ranna rinnakiosk ja rinnakabiinid tõstsid ligi 700 inimese teadlikkust rinnavähist

Rinnavähk on endiselt Eesti naistel kõige sagedamini esinev vähivorm – igal aastal haigestub üle 900 naise ja neist umbes veerandil on haigus avastamise hetkel juba kaugelearenenud staadiumis. Koostöös R-kioskiga juhtis Tervisekassa sel suvel tähelepanu rinnavähiga seotud teemadele ning kutsus naisi üles regulaarselt kontrollis käima. «Rinnavähi varajaseks avastamiseks on oluline ise oma rindu iga kuu regulaarselt kontrollida ning võtta osa rinnavähi sõeluuringust, kui on sinu aasta. Kontrollima peab ka siis, kui kaebused puuduvad – varases staadiumis vähk endast märku ei anna, ent mida varem vähk avastatakse, seda lihtsam on ka ravi,» sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Reitan Convenience Estonia tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul soovisid nad toetada ühiskonnas olulist teemat ja tõsta elanikkonna teadlikkust. «Meil on hea meel, et panime nii suure hulga inimesi sel suvel rannas oma tervise üle mõtlema ja endast hoolima,» rõõmustas Ilves. «See, kui palju kampaania sai positiivset vastukaja, ainult kinnitab meile, et soovime tulevikus samamoodi jätkata oluliste teemade tõstatamist ühiskonnas,» lisab Ilves.

Juulis annetas R-kiosk igalt müüdud kampaaniamärgistusega salatilt 1 euro Vähiliidule, et liikuda lähemale eesmärgile osta lähitulevikus uus 3D mammograaf. Kampaania käigus koguti 2100 eurot. «See raha läheb Vähiliidu mammograafiabussi uue mammograafi ostmiseks. Mammograafi eluiga on kahjuks piiratud ning ta vananeb iga tehtud uuringuga ning kahe-kolme aasta pärast vajab aparaat väljavahetamist. Kogume raha uue, tehisaru kasutava 3D mammograafi ostmiseks ja oleme väga tänulikud R-kioskile ja kõigile, kes on seda ettevõtmist toetanud,» sõnas MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt.

Sel aastal on tasuta rinnavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. Aja broneerimiseks kasutage Terviseportaali või pöörduge sobivasse tervishoiuasutusse.