Kasulik teada: kas on ohutu juua gaseeritud külma vett?

Külma vee mõju seedimisele on vähe uuritud. On viiteid, et väga külm vesi võib seedimist aeglustada, kuna see võib pärssida maolihaste kokkutõmbeid ja ahendada veresooni, põhjustades krampe. Samas võib külma vee joomine ajutiselt kiirendada ainevahetust, kuna keha peab vee soojendamiseks energiat kulutama. Kuid see efekt on minimaalne ja ei too kaasa märkimisväärset kaalukaotust.