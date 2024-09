Ekspert selgitab, kuidas valida õige meditsiiniseade

Kuidas saab soodustust?

«Kui inimene eelistab mingil põhjusel kallimat meditsiiniseadet, tuleb tal tasuda ka täiendav hinnalisa. Julgustame inimesi küsima müüjalt soodsamaid võimalusi, et hoida oma ravikulud optimaalsed. See on eriti oluline krooniliste haiguste puhul, kus inimese ravivajadus on pikaajaline ja omaosalus võib kokkuvõttes kujuneda märkimisväärseks. Kõik tooted, mis on lisatud Tervisekassa meditsiiniseadmete loetellu, on läbinud põhjaliku hindamise, ning oleme veendunud, et ka hinnalt soodsamad tooted on kvaliteetsed, sarnase toimega ja mõeldud sama funktsiooni täitmiseks, mis kallimad valikud,» selgitab Tervisekassa meditsiiniseadmete teenusejuht Kärt Veliste.