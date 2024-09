Suitsiidiennetuspäeval avatakse kuues linnas vaimse tervise kohvikud ja toimuvad arutelud

«Inimesed soovivad oma muresid jagada ja sageli ka lihtsalt kinnitust, et see, mida nad tunnevad on okei ning kõigil on vahel raske. Kohvikutes ootavad inimesi vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud, kes pakuvad toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.