Nina nokkimine võib põhjustada surmava haiguse

Juhtudel, kui nina nokkimine kahjustab sisekudesid, on kriitilistel bakteriliikidel selgem tee ajju, mis reageerib nende olemasolule viisil, mis meenutab Alzheimeri tõve tunnuseid.

On palju hoiatusi, muu hulgas see, et seni põhinevad hüpoteesi toetavad uuringud pigem hiirtel kui inimestel, kuid leiud väärivad kindlasti edasist uurimist – ja need võivad parandada meie arusaama Alzheimeri tõve tekkest, mis jääb endiselt saladuseks.

Austraalia Griffithi ülikooli teadlaste juhitud meeskond katsetas Chlamydia pneumoniae-nimelist bakterit, mis võib nakatada inimesi ja põhjustada kopsupõletikku.

Bakterid on avastatud ka enamikus hilise algusega dementsusest mõjutatud inimeste ajudest.

Uuringud on näidanud, et hiirtel võivad bakterid liikuda mööda haistmisnärvi, mis ühendab ninaõõne ajuga. Veelgi enam, kui tekkis ninaepiteeli (ninaõõne sees olev õhuke kude) kahjustus, süvenesid närvipõletikud.

See viis selleni, et hiire aju ladestas rohkem amüloid-beeta valku – valku, mis vabaneb vastusena infektsioonidele. Alzheimeri tõbe põdevatel inimestel leidub märkimisväärses kontsentratsioonis ka selle valgu laike (või tükke).

«Oleme esimesed, kes näitasid, et Chlamydia pneumoniae võib minna otse ninast üles ja ajju, kus see võib käivitada patoloogiaid, mis näevad välja nagu Alzheimeri tõbi,» ütles neuroteadlane James St John Austraalia Griffithi ülikoolist.

Teadlasi üllatas kiirus, millega C. pneumoniae haaras hiirte kesknärvisüsteemi, nakatumine toimus 24–72 tunni jooksul. Arvatakse, et bakterid ja viirused näevad ninas kiiret teed ajju.

Kuigi ei ole kindel, kas mõju on inimestele sama või isegi amüloid-beeta naastud on Alzheimeri tõve põhjuseks, on siiski oluline jälgida paljutõotavaid juhtnööre võitluses selle levinud neurodegeneratiivse seisundi mõistmiseks.

«Peame tegema selle uuringu inimestel ja kinnitama, kas sama rada toimib samamoodi,» ütles St John.

Nina nokkimine pole just haruldane asi. Tegelikult on võimalik, et 9 inimest 10st teevad seda.

Üks lahendamata küsimus, millele meeskond vastust otsib, on see, kas suurenenud amüloid-beeta valgu ladestumine on loomulik ja tervislik immuunvastus, mida saab infektsiooniga võitlemisel tagasi pöörata.

«Alzheimeri tõbi on uskumatult keeruline haigus, nagu ilmneb seda käsitlevate uuringute tohutust arvust ja paljudest erinevatest vaatenurkadest, mida teadlased püüavad mõista, kuid iga uurimus toob meid veidi lähemale selle peatamise viisi leidmisele.»

Uuring on avaldatud ajakirjas Scientific Reports.