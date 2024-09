Californias levib põuaga kaasnev eluohtlik seenhaigus

Ravimata jätmisel võib seen põhjustada tõsiseid hingamissüsteemi kahjustusi ja levida teistesse kehaosadesse, nagu nahk ja luud. See võib sattuda isegi ajju, mis võib olla surmav.

Ajakirjas The Lancet Regional Health – Americas ilmunud uuring näitas, et haigusjuhtumite arv kasvab peamiselt septembrist novembrini, kuid erinevates California maakondades ja aastatel esines erinevusi.

Kuivadel perioodidel on haigusjuhtumite hooajalised tipud vähem väljendunud, kuid vihmaperioodil on need eriti kõrged. Uurijad oletavad, et põud soodustab Coccidioides'e eoste säilimist. Vihmade naasmisel hakkavad need aga laialdaselt levima.