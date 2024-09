Loe, mida ajuvähi ja mobiiltelefoni kasutamise seoste kohta teada saadi

Mobiiltelefone hoitakse sageli pea lähedal ja need kiirgavad raadiolaineid, mis on mitte-ioniseeriv kiirgus. Need kaks tegurit on peamised põhjused, miks algselt tõstatus murekoht, et ehk võivad mobiiltelefonid põhjustada ajukasvajaid.

Kuigi teadlased on olnud juba pikka aega ühte meelt, et mobiiltelefonide raadiolainete ja ajukasvajate vahel ei ole seost, on aeg-ajalt ilmunud uurimusi, mis viitavad võimalikule kahjule, kirjutavad ajakirjas The Conversation teadlased Sarah Loughran ja Ken Karipidis Austraalia kiirguskaitse ja tuumaohutuse agentuurist (ARPANSA). Näiteks 2011. aastal klassifitseeris Rahvusvaheline vähiuuringute agentuur (IARC) raadiolained kui võimalikud kantserogeenid. See klassifikatsioon põhines piiratud tõenditel.

Uus süsteemne ülevaade hõlmab palju suuremat andmestikku kui IARC-i 2011. aasta uuringud ja sisaldab ka hilisemaid ning põhjalikumaid uurimusi. Selle tulemusel saab olla kindlam, et raadiolainekiirgus mobiiltelefonidest või muudest juhtmevabadest tehnoloogiaseadmetest ei suurenda ajukasvajate riski.

Ülevaates vaadeldi enam kui 5000 uuringut, millest 63, mis avaldati aastatel 1994-2022, kaasati lõppanalüüsi. Uuringutulemustes ilmnes, et mobiiltelefonide kasutamise ja ajukasvajate, või muude pea ja kaela piirkonna kasvajate vahel puudub seos. Samuti ei leitud seost pikaajalise mobiilikasutamise puhul, isegi kui seda tehti üle kümne aasta.

Tulemused on teadlaste sõnul väga rahustavad. Kuigi teaduslik uurimistöö peab jätkuma, kinnitab ülevaade, et mobiiltelefonide kasutamine on tervisele ohutu ja ei ole tõendeid, et raadiolainetel oleks negatiivne mõju inimeste tervisele.