3 sümptomit, mis võivad viidata liiga kõrgele vererõhule

Hüpertensiooni diagnoositakse, kui vererõhk on 130/80 mm Hg või kõrgem.

Kui vererõhk on kõrgem kui 180/120 mm Hg, loetakse seda hüpertensiivseks kriisiks, mis vajab kohest meditsiinilist sekkumist.

Ravimata kõrge vererõhk suurendab infarkti, insuldi ja muude tõsiste terviseprobleemide riski. Alates 18. eluaastast on soovitatav vererõhku kontrollida vähemalt iga kahe aasta tagant. Tervislikud eluviisid, nagu suitsetamisest loobumine, regulaarne füüsiline aktiivsus ja tasakaalustatud toitumine, aitavad ennetada ja ravida kõrget vererõhku. Samas võib olla vajalik ka ravimite kasutamine.

Enamikul inimestel ei esine kõrge vererõhuga seotud sümptomeid, isegi kui vererõhk on ohtlikult kõrge.

Kuid need sümptomid pole spetsiifilised ja ilmnevad tavaliselt alles siis, kui vererõhk on muutunud väga kõrgeks. Vererõhu regulaarne kontrollimine on oluline osa üldisest tervishoiust.