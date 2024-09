5 toitu, mis tõstavad kolesteroolitaset

Kolesteroolitaset mõõdetakse vereanalüüsiga. Kõrge kolesterooli korral võidakse soovitada ravimeid või elustiilimuutusi, näiteks toitumise parandamist ja füüsilise aktiivsuse tõstmist. Kõrgenenud kolesterooli korral on oluline ka vältida suuremas koguses toite, mis võivad kolesteroolitaset tõsta.

1. Täisrasvased piimatooted

Täispiim, juust ja või sisaldavad suures koguses küllastunud rasvu. Need rasvad võivad tõsta «halva» LDL-kolesterooli taset. Alternatiivina soovitatakse kasutada madala rasvasisaldusega või rasvavabu piimatooteid, mis sisaldavad endiselt vajalikke toitaineid, kuid vähem küllastunud rasvu.

2. Punane liha

Punane liha, nagu veise-, sea- ja lambaliha, sisaldab samuti palju küllastunud rasvu. Soovitatav on piirata punase liha tarbimist ja asendada see taimsete valguallikatega, nagu oad, läätsed ja täisteratooted.

3. Lihal olev nahk

Näiteks kana- ja kalkuninahk on kõrge küllastunud rasvade sisaldusega. Nende rasvade tarbimine suurendab LDL-kolesterooli taset, mistõttu on soovitatav valida nahata liha või lahjad valguallikad, nagu kala ja kaunviljad. See aitab säilitada lihasmassi ja toetab südame tervist.

4. Väga töödeldud toidud

Väga töödeldud toidud, nagu vorstid ja muud pakendatud lihatooted, on sageli kõrge ebatervislike rasvade ja soola sisaldusega, samas kui neis on vähe kiudaineid ja toitaineid. Nende toitude pidev tarbimine võib tõsta kolesteroolitaset ja suurendada südame-veresoonkonnahaiguste riski. Töödeldud toidu asemel on soovitatav tarbida tööstuslikult töötlemata toiduaineid, nagu köögiviljad, puuviljad ja täisteratooted.

5. Praetud toidud

Praetud toidud, nagu friikartulid, sõõrikud ja praekana, sisaldavad sageli transrasvu, mis tõstavad LDL-kolesterooli taset ja suurendavad südamehaiguste riski. Transrasvu võib leida toitudest, mille koostisosade hulgas on osaliselt hüdrogeenitud õlid. Praetud toidu asemel on parem valida ahjus küpsetatud või aurutatud toidud, et vähendada kolesterooli tõusmise ohtu.

Kuigi toitumine mängib olulist rolli kolesteroolitaseme kontrollimisel, on kolesteroolitase suures osas geneetiliselt määratud, mistõttu ei pruugi ainult toitumise muutmisest alati piisata. Vajadusel võib olla vajalik võtta ravimeid, et tagada normaalne kolesteroolitase. Lisaks tasub järgida üldiselt tervislikku elustiili, mis hõlmab lisaks tasakaalustatud toitumisele ka regulaarset liikumist ja piisavat und.