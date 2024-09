Kanepi mõju inimesele on ulatuslik - inimese genoom hakkab sootuks teisel moel toimima

Oluline on märkida, et see uuring ei tõenda, et kanep otseselt põhjustab neid muutusi või terviseprobleeme. Northwesterniülikooli epidemioloog Drew Nannini selgitas, et see uurimus on andnud uusi teadmisi marihuaana kasutamise ja epigeneetiliste tegurite seose kohta. Täiendavad uuringud on vajalikud, et määrata, kas need seosed on järjepidevalt täheldatavad erinevates populatsioonides. Lisaks võivad marihuaana mõju vanusega seotud tervisetulemusi käsitlevad uuringud anda täiendavat ülevaadet marihuaana pikaajalisest mõjust tervisele.