Kuidas õigesti kaalulangetust alustada?

Kuidas alustada?

Kui oled otsustanud kaalu langetada või luua uusi tervislikke harjumusi, siis mõtle kõigepealt läbi, miks sa seda teha soovid ning mis on sinu eesmärgid. Eesmärkide sõnastamine on tõhus viis muutuste läbiviimiseks. Eesmärgid peaksid olema reaalsed ja pigem väikesed sammud, et muutustega paremini kohaneda.

Eesmärke on võimalik seada erinevatel viisidel:

Tulemuse eesmärk – näiteks uus kehakaal või joosta 10 kilomeetrit

Kuigi tulemusele suunatud eesmärkide seadmine on kõige levinum, ei ole see tihti kõige tõhusam. Tulemusele suunatud eesmärgid sobivad eeskätt neile inimestele, kes juba tegutsevad oma eesmärgi suunas, peavad seda väga prioriteetseks, kellel on piisavalt ressursse selle saavutamiseks ja on sellele väga pühendunud.

Protsessi või süsteemi eesmärk – näiteks söön iga päev köögivilju või liigun iga päev pool tundi

Protsessile või süsteemile suunatud eesmärgid on head, et luua harjumusi ja keskenduda muutuste teekonnale.

Õppimise eesmärk – näiteks proovin uusi köögivilju või külastan erinevaid uusi treeninguid

Enamikule inimestest, ja eriti neile, kes alles alustavad söömis- ja liikumisharjumuste muutmist, on kõige rohkem abiks õppimisele suunatud eesmärgid, kuna need aitavad leida uusi viise muutuste läbiviimiseks ning pakkuda enim naudingut muutuse teekonnal.

Endast parima andmise eesmärk – näiteks söön rohkem köögivilju või olen aktiivsem

Endast parima andmise eesmärgid ei ole kõige mõjusamad, kuid on leitud, et tihti võivad need siiski olla efektiivsemad kui tulemusele suunatud eesmärgid.

Eesmärkide saavutamisel mängivad suurt rolli ka muud tegurid, mis tuleks juba eesmärke seades läbi mõelda:

Miks soovid kaalu langetada või oma harjumusi muuta? Mis on sinu motivatsioon?

Kas oled oma uutele eesmärkidele pühendunud? Kui prioriteetsed need sinu jaoks on?

Kas sul on ressursse muutuste tegemiseks (nt piisavalt aega või raha, kui soovid liituda treeningklubiga)?

Kas sul on olemas tugisüsteem (pere, sõbrad, treener)? Kuidas tugisüsteemi liikmed sind aidata ja toetada saavad? Kuidas plaanid nendega sel teemal rääkida?

Kas seatud eesmärk on väljakutse, kuid samas jõukohane? Kas saad aru, mida pead tegema, et oma eesmärki saavutada?

Kuidas oma edusamme hinnata?