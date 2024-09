Psühhiaater annab nõu: kuidas tulla toime koolistressiga?

Kui lapsel või noorel esineb koolistressi, võiks päris esimene samm olla lapsevanemaga rääkimine. «Kui on hea suhe ja vanem oskab toetada, pole sageli rohkemat vajagi,» selgitab dr Vister ja lisab, et kui aga lapsevanem näeb, et ainult kodusest toest jääb väheks, võiks külastada koolipsühholoogi. «Tavaliselt oskab koolipsühholoog hinnata, kas on vaja näiteks teraapiat või peaks pöörduma psühhiaatri poole.»

Julgustage oma last muredest rääkima, sealjuures peate suutma oma reaktsioone kontrollida, näitamaks lapsele, et tulete toime ka halbade uudistega.

Kui kohustusi koguneb liiga palju, ei tohi mitte mingil juhul ajapuuduse tõttu loobuda treeningutest, huviringidest või sõpradega suhtlemisest. Need on tegurid, mis aitavad lapsel pingeid maandada ja paremini stressi taluda.

Kõik tööd ei pea olema perfektsed ja kõik jooksvad hinded ei pea olema ainult viied. Kui laps on omandanud kõik vajalikud teadmised ja kokkuvõtlikud hinded on korras ehk ei mõjuta negatiivselt edasiõppimise võimalusi, ei ole oluline, kui aasta jooksul mõni töö ebaõnnestub. See ei tähenda, et laps oleks rumal või saamatu. Pigem tähendab see seda, et laps oli väsinud või sel hetkel oli kõike liiga palju.