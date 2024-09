Regulaarne mobiiltelefoni kasutamine on seotud südamehaigustega

Viimane uuring, mis avaldati ajakirjas Canadian Journal Of Cardiology, viitab sellele, et mobiiltelefoni sagedane kasutamine võib suurendada südamehaiguste riski, eriti praeguste suitsetajate ja diabeediga inimeste seas.

Uuringust selgus, et risk on osaliselt tingitud kehvast unest, psühholoogilisest stressist ja mobiilikasutusega seotud neurootilisusest, edastab Medical Daily .

«Mobiiltelefoni kasutamine on tänapäeva ühiskonnas laialt levinud, seega on selle mõju uurimine tervisele oluline rahvatervise väärtus. Mobiiltelefonide kiirgamine raadiosageduslikul elektromagnetväljal (RF-EMF) põhjustavad hüpotalamuse-hüpofüüsi-neerupealise telje düsregulatsiooni, põletikulisi reaktsioone. Lisaks mõjutab oksüdatiivne stress eeldatavasti erinevaid organeid, nagu süda ja veresooned. Siiski on endiselt ebaselge, kas mobiiltelefoni kasutamine on seotud südame-veresoonkonna haiguste riskiga,» selgitas uuringu autor dr Yanjun Zhang.