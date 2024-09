See omadus vähendab vanaduses surmariski

Pilt on illustreeriv.

Me kõik otsime võimalusi pikaealisuse parandamiseks ja hiljutised uuringud näitavad, et vastus võib peituda meie mõtetes. Pikema ja tervema elu võti võib olla vaimne vastupidavus, kohanemisvõime ja eluraskustega toime tulemine. Hiljutine uuring näitab, et selle vaimse kindluse säilitamine vanemas eas aitab teil püsida aktiivsena ja vähendab oluliselt surmaohtu, kirjutab Medical Daily.