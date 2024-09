See antibiootikum hävitab vaid üht bakterit, mis on igemehaiguste põhjustaja

Fusobacterium on peamine igemepõletiku tekitaja. Igemepõletiku progresseerumist on seostatud ka mitme tõsise süsteemse haigusega.

Ajakirjas Oral Microbiology ilmunud uuringus, mida juhtis dr Alpdogan Kantarci, leiti, et FP 100 oli tõhus nii laborikatsetes kui ka hiiremudelis, kus see suutis peatada kudede kahjustumise ja haiguse progresseerumise. Uuringu autorid märkisid, et see võib olla läbimurdeline ravimeetod raske igemepõletiku ravis.