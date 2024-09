Neli küsimust, mida peaks endalt enne uue dieediga alustamist küsima

Enne uue dieedi või kaalulangetustrendi järgimist tasub endalt küsida neli küsimust, vahendab The Conversation.

Kas dieet on realistlik? Kas oled arvestanud dieedi rahaliste kuludega ning ajaga, mis selle järgimiseks kulub? Paljud dieedid nõuavad spetsiifilisi tooteid või toidulisandeid. Kui dieet on seotud millegi müümisega, võib see olla ohumärk. Ekstreemsed dieedid võivad jätta tähelepanuta toitainete kättesaadavuse, elukoha või kultuuri eripärad, tekitades stressi ja läbikukkumise tunnet.