UUS MEGAÄRI Loe, millised riskid kaasnevad juuste siirdamisega

Hoolimata sellest, et juuste hõrenemine ja kiilaspäisus on tavaline, on need siiski stigmatiseeritud, mistõttu paljud otsustavad juuste taastamise protseduuride kasuks. Juuste siirdamist peetakse kosmeetiliseks protseduuriks ja näiteks Suurbritannia riiklik tervishoiusüsteem (NHS) seda ei rahasta. Seetõttu otsivad mõned inimesed odavamaid lahendusi välismaalt, kuid riskid on suured, eriti kui operatsiooni teeb kvalifitseerimata arst.